Calcio Giovanile | Atletico Piombino e Monteserra campioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Pisa 7 maggio 2024 – Ultime battute nei campionati giovanili. Juniores Nazionale. Cenaia ha chiuso all’ottavo posto, Mobilieri al nono. Entrambe in seguito alla retrocessione delle rispettive prime squadre hanno perso il titolo nazionale e giocheranno nella Juniores regionale.Juniores regionali Elite. Fratres Perignano secondo in classifica e San Giuliano salvo al termine della stagione saranno le nostre rappresentanti nel massimo campionato regionale. Retrocesso il Fornacette che tornerà a giocare il regionale.Allievi regionali Elite. L’Oltrera chiude il campionato superando 2 – 0 il Capezzano Pianore.Allievi regionali. Nel girone B Pisa Ovest già retrocesso da tempo che chiude la stagione perdendo 9 – 0 a Santa Maria. Il Fornacette perde 1 – 4 in casa contro l’Invicta Sauro e per un punto evita la retrocessione nei provinciali. Così come per la ...