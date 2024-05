Btp Valore - quarta emissione | il secondo giorno ordini per 2 miliardi di euro

(Di martedì 7 maggio 2024) Il tasso minimo garantito è al 3,35% per 3 anni. Previste cedole trimestrali e il premio fedeltà dello 0,8% al termine dei 6 anni

Roma, 6 maggio 2024 – E’ tutto pronto per l’emissione speciale di Btp Valore di maggio 2024 . Da lunedì 6 maggio fino a venerdì 10 maggio alle 13 (salvo chiusura anticipata) il Tesoro collocherà la quarta emissione dei Btp appositamente pensati per ...

CEVA/ Fabio Mottinelli candidato sindaco: ecco la lista e le idee per il futuro della città - CEVA/ Fabio Mottinelli candidato sindaco: ecco la lista e le idee per il futuro della città - “Il mio impegno – dice Alessandro Favole,– sarà per ridare il giusto valore alla nostra Città”. Secondo candidato è Paola Giuria, 56 anni, nata a Ceva dove vive e lavora. È titolare di laboratorio ...

Milano, dal 9 all’11 maggio capitale europea della microchirurgia ricostruttiva - Milano, dal 9 all’11 maggio capitale europea della microchirurgia ricostruttiva - 30 anni dopo la Federazione torna in Italia per valutare il progresso delle ricostruzioni microchirurgiche e proprio noi del Gaetano Pini con il mio team, siamo un centro di eccellenza a livello ...

Tra ricordi e amicizie da rinnovare, la rimpatriata della 5B del liceo di Luino a 40 anni dalla maturità - Tra ricordi e amicizie da rinnovare, la rimpatriata della 5B del liceo di Luino a 40 anni dalla maturità - (a cura della classe 5°B Liceo Scientifico Luino, Maturità 1984) Quarant’anni fa abbiamo condiviso corridoi e aule, sogni e sfide, dentro le mura del nostro liceo scientifico di Luino. Ognuno di noi h ...