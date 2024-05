Borse positive - Milano torna sopra 34 000 sull’onda delle trimestrali Sprint Campar - frena Ferrari

Gli occhi degli investitori rimangono puntati sulle prossime mosse di politica monetaria. A Piazza Affari in luce le banche con Intesa Sanpaolo e i petroliferi, in scia al greggio che torna a salire

