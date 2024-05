Bomba da duemila chili in pieno centro a Viterbo - la tratta umbra interessata dallo stop ai treni

(Di martedì 7 maggio 2024) Attigliano (Terni), 7 maggio 2024 – E’ stato necessario anche loal traffico ferroviario, con iregionali della relazione Attigliano-Porta Fiorentina cancellati, per consentire agli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito di provvedere al disinnesco di unad’aereo di circa 2.000, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovata neldel comune di. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di, sono iniziate alle 6 con lo sgombero di un’area di 1.400 metri di raggio dal punto di rinvenimento del residuato e la conseguente evacuazione di circa 36mila cittadini. Per la sicurezza dell’area è stato disposto il divieto di sorvolo dello spazio aereo interessato, ...

