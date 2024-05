Boccassini indagata a Firenze per false informazioni al pm

(Adnkronos) – L'ex procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini è indagata dalla Procura di Firenze per false informazioni al pm aggravate. La notizia è stata anticipata dal "Fatto". Secondo i magistrati fiorentini, l’ex pm oggi in pensione, ...

In pensione da 5 anni, l'ex pubblico ministero si ritrova indagata per «false informazioni al pm»: non ha mentito ma taciuto informazioni a sua conoscenza su una fuga di notizieIn pensione da 5 anni, l'ex pubblico ministero si ritrova indagata per ...