BellaMa’ approda in prima serata - puntata dedicata alla storia di Rai2 | quando in tv e ospiti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 7 maggio 2024) Appuntamento speciale, in, per. Il programma televisivo, condotto da Pierluigi Diaco, ha terminato con successo la seconda stagione ed è stato premiato con unain prime time. Scopriamo insiemeandrà in onda.in: omaggio aIl primo “talent di parola” della tv italiana è pronto adre in. Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ha visto nel corso delle puntate la sfida tra la generazione Z e i boomer. In totale sono stati 40 i concorrenti, divisi tra le due categorie: quelli della generazione Z, ragazzi compresi tra i 18 e i 25 anni, e i ...