Basket | Banco Sardegna Sassari - salvezza e mercato | il punto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Una regular season davvero molto strana quella vissuta dache ha fortemente faticato nelle sfide alla portata, per poi battere le avversarie più toste da affrontare. Proprio quelle vittorie hanno regalato, in effetti, unapiuttosto tranquilla ai sardi che hanno dovuto salutare, per mancanza di continuità, la zona dedicata ai playoff scudetto della LegaA. Come annunciato nei giorni scorsi da Federico Pasquini, General Manager del club, ilestivo sarà frizzante e cambierà fortemente l’attuale roster che non è sempre stato all’altezza della situazione. LegaA, Federico Pasquini: “Io alla SPAL? Macché, resto qui., in estate sarà ...