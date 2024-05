Barbarian - recensione no spoiler del film horror

(Di martedì 7 maggio 2024) La giovane Tess Marshall ha preso una casa in affitto nel degradato e abbandonato quartiere di Brightmoor a Detroit, dove l’indomani avrà un importante colloquio di lavoro. Al suo arrivo scopre che è la dimora stata prenotata contemporaneamente, tramite un’altra agenzia, da un individuo di nome Keith. Inizialmente titubante, Tess decide di accettare l’invito del suo improvvisato e inaspettato co-inquilino e dopo averne saggiato i propositi opta per passare la notte lì, con Keith che ha scelto di dormire sul divano lasciandole la camera da letto. Il giorno successivo dopo aver presenziato al meeting succitato, Tess fa ritorno tra le quattro mura e scopre l’esistenza di una stanza segreta nei sotterranei, per quello che sarà soltanto l’inizio di un terrificante incubo…: nel cuore del male – la(no) Mischia ...

