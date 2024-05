Aperto il ‘Cau’ all’ospedale Bufalini | Un servizio più efficace - servirà ad alleggerire il pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024)ad ospitare oltre 100 pazienti al giorno. Quelli che impropriamente (ossia che non hanno problematiche da codice rosso) si recano ale rischiano di passarci la giornata. E’ il Cau, Centro di Assistenza Urgenza, inaugurato anche a Cesena nella piastra servizi del(piazza Giommi, 140). "Unica sperimentazione in Italia, adottata da soli e senza un euro in più dallo Stato, per" lo definisce il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, che ne ha già inaugurati 30 in regione. Come dovrebbe essere ormai noto si va al Cau per un lungo elenco di sintomi (dal mal di testa alle ustioni, ai dolori alle articolazioni, alle coliche, dal mal di schiena, al mal di denti, ai traumi lievi, ai morsi di animali e ...