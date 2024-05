Annulato decollo navicella Starliner

(Di martedì 7 maggio 2024) 4.00 Ildellaspazialedella Boeing, che per la prima volta avrebbe dovuto trasportare gli astronauti della Nasa sulla Stazione spaziale internazionale, è stato annullato circa due ore prima dell'orario a causa di un problema tecnico. E' stata individuata un'anomalia su una valvola del razzo Atlas V che doveva mandare in orbita la capsula, ha annunciato il gruppo Ula produttore del lanciatore. "La priorità della Nasa è la sicurezza", ha subito reagito il capo dell'agenzia spaziale Usa,Bill Nelson.

