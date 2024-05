Anche Monza nel menu dell’alta cucina

(Di martedì 7 maggio 2024) È la parte sentimentale del fare: proporre un racconto collettivo, perché chi ama la buona tavola non può amare i confini e le barriere perimetrali, ma i ponti e le contaminazioni. E che Il Circolino difirmato da Claudio Sadler - il vecchio Circolo Garibaldi in piazza Anita Garibaldi frequentato, con la sua atmosfera informale, da anziani, pensionati e operai, mamagistrati e avvocati del vicino Tribunale - sia diventato un hub del fine dining dove inventare cene d’autore a più mani è l’ennesima prova di quanto sia cambiata la reputazione del capoluogo della Brianza in tema di ristorazione. La proposta: un ciclo di 5 serate (informazioni e prenotazioni telefonando al numero 039-6363374) che vedranno il resident chef Lorenzo Sacchi ospitare altrettanti grandi nomi dell’haute cuisine, serate peraltro accompagnate a ...

