Amici 23 - Lorella Cuccarini punta il dito contro Petit | Sono certa che verrà fuori una VIDEO

Sabato 4 maggio, su Canale 5 è andata in onda in prima serata una nuova puntata di Amici . Il talent, condotto da Maria De Filippi , è al giro di boa. Tra poco, infatti, anche questa edizione volgerà al termine ed eleggerà il nuovo vincitore (che ...

Sarah Toscano - Sarah Toscano - sceglie quindi amici di Maria De Filippi presentandosi ai casting della 23ª edizione del programma. Supera le selezioni entrando nella squadra di lorella Cuccarini e durante la fase iniziale conquista ...

Mida fuori dalla finale di Amici 23 "Ho paura"/ "Vorrei vedere i miei genitori felici e fieri di me" - Mida ammette di aver paura di non arrivare in finale ad amici 2024 e svela il sogno che ha per i suoi genitori: "Voglio siano fieri di me"

Amici 23, Luca Jurman duro contro Holden: "Ha fatto una grandissima figura di mer*a, cosa ca**o ci sta a fare lì"