Amici 23 - i ragazzi si esibiscono sul tett - presto arriverà Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 7 maggio 2024)23 è tornato in onda su Canale 5 questo pomeriggio, martedì 7 maggio 2024, con una nuova puntata del daytime. Un nuovo ed imperdibile appuntamento per i tanti fan del programma tv visto che ormai mancano pochi giorni alla semifinale di questa edizione. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore? Saranno arrivati i nuovi guanti di sfida da preparare per sabato? Gli allievi avranno discusso tra di loro? Saranno state mostrate le loro emozioni? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.23, un’esperienza speciale La nuova puntata della striscia quotidiana di23 di oggi è iniziata con un’esperienza speciale per i. In casetta è arrivata la comunicazione per gli allievi che sono stati invitati ad andare fuori e seguire le indicazioni. I...