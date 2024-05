Alpini a Vicenza, il programma dell’adunata. Zaia: “Il Veneto è sempre casa vostra” - alpini a vicenza, il programma dell’adunata. Zaia: “Il Veneto è sempre casa vostra” - Il 95esimo raduno nazionale si svolgerà nel capoluogo berico dal 10 al 12 maggio. Trenitalia potenzierà i trasporti con 231 treni in più: ecco quali ...

Adunata Alpini a Vicenza: migliaia di trevigiani in partenza, presenti muli e cori, tutte le cose da sapere - Adunata alpini a vicenza: migliaia di trevigiani in partenza, presenti muli e cori, tutte le cose da sapere - L’Adunata Nazionale degli alpini è un evento annuale che riunisce gli ex-alpini, sono il più antico corpo di fanteria da montagna attivo al mondo. Quest'anno il raduno si tiene questo fine settima a ...

Adunata Alpini a Vicenza: migliaia di trevigiani saranno presenti con i muli e i cori, tutte le cose da sapere - Adunata alpini a vicenza: migliaia di trevigiani saranno presenti con i muli e i cori, tutte le cose da sapere - L’Adunata Nazionale degli alpini è un evento annuale che riunisce gli ex-alpini, sono il più antico corpo di fanteria da montagna attivo al mondo. Quest'anno il raduno si tiene questo fine settima a ...