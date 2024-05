Alluvione - patto tra cittadini E i Comitati scendono in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) In 250, fra partecipanti al pranzo e volontari, per un gemellaggio che non vuole essere ‘solo’ simbolico. Gemellaggio che è stato sancito domenica presso la sede della Pubblica Assistenza di Campi fra il comitato Proteggiamo Conselice, in provincia di Ravenna, città che ha dovuto fare i conti con l’nel maggio del 2023, e il Coordinamento deidi Campi (Comitato alluvionati campigiani 2023, Arca di Noè e Comitato via Cetino-via Campanella), rimasta suo malgrado sott’acqua pochi mesi dopo. Presenti anche il Comitato Bagnolo e il Comitato ‘Gli argini del Reno’. L’occasione per rafforzare il legame fra le varie comunità è stato infatti un pranzo, gratuito, a cui hanno partecipato i campigiani colpiti dall’. A organizzarlo l’associazione Banda Albereta, che per realizzare questa giornata a sostegno dei ...