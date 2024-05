(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Si inaugura sabato prossimo, 11 maggio, alle 17, nella sede dell’associazione Archeosofica, sezione di, in via Alessandro dal Borro 58, unaunica nel suo genere dal titolo “, LADEL” che ripropone agli occhi “contemporanei” una sintesi dell’antico mondo, spesso enigmatico e complesso, ma sicuramente affascinante, dell’. Protagoniste dellasono proprio una trentina di raffinate e splendide immagini dei maestri miniatori del Quattrocento e del Cinquecento e rare raffigurazioni a stampa della prima età moderna, conservate in alcune delle più prestigiose biblioteche europee e di cui, grazie alle autorizzazioni ottenute dalle due curatrici Gina Lullo e Francesca Manenti, ne viene ...

Arezzo, 11 aprile 2024 – Per il prossimo weekend la Casa Museo Bruschi organizza Visite guidate alla nuova mostra “La libera maniera . Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo” con un percorso in lingua inglese . Due appuntamenti ...

Alchimia, la lingua del segreto: una suggestiva mostra ad Arezzo - Alchimia, la lingua del segreto: una suggestiva mostra ad Arezzo - La mostra resterà allestita nei locali dell’Associazione Archeosofica, nel periodo che va dall’11 al 31 maggio ...

La lingua Privilegia la semplicità non il politicamente corretto - La lingua Privilegia la semplicità non il politicamente corretto - La guerra per la lingua, cominciata come tutte le guerre con le migliori intenzioni, ha finito per mostrare le conseguenze peggiori: asterischi e schwa di cui anche i più fanatici utilizzatori non ...

“Sacro e Profano” Mostra Bipersonale di Patrizia Grieco e Cécile Guicheteau - “Sacro e Profano” mostra Bipersonale di Patrizia Grieco e Cécile Guicheteau - Dal 17 al 24 Maggio 2024 Medina Art Gallery presenta “Sacro e Profano” mostra Bipersonale di Patrizia Grieco e Cécile Guicheteau, presso la galleria di Via Merulana, 220 a Roma La pittrice francese Cé ...