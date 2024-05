A Treviglio proseguono i controlli dei carabinieri | identificati altri 900 giovani

(Di martedì 7 maggio 2024). Idella Compagnia dinella settimana da lunedì 29 aprile a lunedì 6 maggio hanno controllato circa 900nella serata di sabato 4 maggio e fino alle prime ore del mattino di domenica. I principali luoghi deisono stati nuovamente il centro storico e l’area della stazione ferroviaria. Si tratta dell’ormai consueto servizio ad alta visibilità, con militari in uniforme e auto con colori di istituto e con il supporto della Stazione mobile, che si propone gli obiettivi di dissuadere i malintenzionati dal porre in essere reati predatori in genere e di raccogliere sul territorio, ogni elemento utile ad acquisire un’ampia conoscenza del territorio. Le mirate attività, sulla più ...

Treviglio, vasta operazione di controllo del territorio: identificati 900 giovani - treviglio, vasta operazione di controllo del territorio: identificati 900 giovani - I risultati del lavoro dei carabinieri nella settimana che va dal 29 aprile al 6 maggio nella Bassa Bergamasca.

Intrappolato nel cassonetto a Canonica, 30enne muore soffocato per recuperare vestiti usati - Intrappolato nel cassonetto a Canonica, 30enne muore soffocato per recuperare vestiti usati - Tragedia in Bargamasca, al vaglio le riprese della telecamere della zona. La vittima non è stata ancora identificata ...

Il pappagallo Gino, lontano dal bar, non canta e non mangia più. Ma presto potrebbe fare ritorno a Castel Cerreto - Il pappagallo Gino, lontano dal bar, non canta e non mangia più. Ma presto potrebbe fare ritorno a Castel Cerreto - Il pennuto, simbolo della frazione di treviglio, è stato trasferito in un'abitazione privata dopo un esposto degli animalisti della Lav: era esposto al fumo passivo. Ora, dopo un sopralluogo dei carab ...