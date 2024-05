A lezione da Massimiliano Allegri | messo a disposizione i miei concetti - anche Del Piero tra gli studenti

(Di martedì 7 maggio 2024), allenatore della Juventus, ha tenuto unaagli allievi della scuola allenatori che stanno svolgendo il master UEFA Pro. Allo Juventus Training Center Continassa sono presenti gli allievi del Master UEFA Pro, il massimo livello di formazione per gli allenatori. Due giorni per osservare da vicino il lavoro portato avanti dal tecnico bianconero e dal suo staff, e per potersi confrontare in aula con lo stesso tecnico bianconero. “Sono molto contento di aver vissuto questa giornata di formazione e condivisione, assiemeal mio staff, con i ragazzi del Corso UEFA Pro” ha spiegato il tecnico bianconero, che poi ha continuato: “questi momenti sono sempre stimolanti e costruttivi, perché rappresentano un’occasione di confronto e apprendimento, e la formazione è continua: ho cercato di mettere a ...

Allegri fa lezione ai corsisti di Coverciano: «Mi metto a disposizione per aiutare i colleghi» - allegri fa lezione ai corsisti di Coverciano: «Mi metto a disposizione per aiutare i colleghi» - allegri fa lezione ai corsisti di Coverciano: «Mi metto a disposizione per aiutare i colleghi». I dettagli della due giorni di formazione Due giornate di formazione a Torino per i corsisti di ...

Del Piero e gli allenatori del corso Uefa Pro a lezione da Allegri a Coverciano - Del Piero e gli allenatori del corso Uefa Pro a lezione da allegri a Coverciano - Giornata da ricordare per gli allievi del corso Uefa Pro (il massimo livello di formazione per gli allenatori) di Coverciano che, ospiti per due giornate della.

Allegri docente d’eccezione per gli allievi della Scuola Allenatori: anche Del Piero alla sua lezione - allegri docente d’eccezione per gli allievi della Scuola Allenatori: anche Del Piero alla sua lezione - Massimiliano allegri ha tenuto una lezione agli allievi della Scuola Allenatori che stanno svolgendo il Master UEFA Pro ...