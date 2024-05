(Di martedì 7 maggio 2024) I politici ucraini, così come quelli occidentali non sono pronti a impegnarsi inseri con la Russia. Lo ha detto ildegli EsteriSergey, descrivendo l’imminentedisull’ospitata dallacome una “parodia dei“. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato all’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York, per una visita negli Stati Uniti. Il 6il capo dello Stato sarà al Palazzo di Vetro dell’Onu dove aprirà i lavori dellasullo stato di attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 16 “, Giustizia ed Istituzioni Forti”. Tre soldati israeliani sono stati uccisi in un ...

I politici ucraini, così come quelli occidentali non sono pronti a impegnarsi in negoziati seri con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov , descrivendo l’imminente conferenza di pace sull’ Ucraina ospitata dalla Svizzera ...

Guerra In Ucraina avanzano i russi, trovato un accordo nell'UE per girare i profitti di Mosca a Kiev - Guerra In Ucraina avanzano i russi, trovato un accordo nell'UE per girare i profitti di Mosca a Kiev - «La Russia pagherà direttamente per i suoi crimini», ha esultato ... accusato di essere «un ufficiale dell'intelligence non dichiarato» delle forze armate. Il ministro dell'Interno, James Cleverly, ha ...

L’Unione Europea userà una parte dei beni russi “congelati” in Europa per finanziare l’Ucraina - L’Unione Europea userà una parte dei beni russi “congelati” in Europa per finanziare l’Ucraina - È una proposta di cui si discuteva da mesi, conseguenza delle sanzioni imposte alla Russia a causa della guerra: si parla di diversi miliardi di euro all'anno, che serviranno soprattutto per comprare ...

“Il governo si accanisce su natura e animali”: le associazioni ambientaliste denunciano le “politiche fallimentari” di Lollobrigida - “Il governo si accanisce su natura e animali”: le associazioni ambientaliste denunciano le “politiche fallimentari” di Lollobrigida - Un approccio “ideologico, anacronistico e antiscientifico” che ha il solo scopo – “una vera ossessione” – di accanirsi contro la natura e gli animali. Le principali associazioni ambientaliste italiane ...