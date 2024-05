Zuppa di Porro 6 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 6 maggio 2024)di. Oggi scioperano alcuni dipendenti della rai. E tutti appresso. Sapete perchè scioperano? per le ingetenze del governo. Roba da non crederci. E gli altri che non scioerano per il moderato Repubblica, dei crumiri. Ovviamente stamattina scioero trasporti locali che fa molto peggio, ma nessuno ne parla. Sallusti, chissenefrega. ragazzino malmenato a Miami, ma qua nessuna urla alla deriva orbaniana. Riforma Calcio, Malagò dice di No. Russia e isuoi piani. Più lontana tregaua in Mo. Xi da Macron. E Schlein con Ladini contro jobs act. #rassegnastampa624 L'articolo proviene da Nicola