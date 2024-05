Zenith da dieci e lode E adesso testa ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Geotermica 2Prato 10 GEOTERMICA: Rossi, Gadiaga, Romeo, Pavoletti, Mecacci, Pashja, Dussol, Zoncu, Pellegrini, Falchini, Campo. A disp. Bettarini, Pruneti, Bani, Tortorici, Coli, Rexhepi, Puccini, Scottu, Venturi. All. Niccolai.PRATO: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Bagni, Kouassi, Cela, Rosi, Mari, Falteri, Chiaramonti, Saccenti. A disp. Pellegrini, Mariani, Braccesi, Ciravegna, Buscema, Castiello, Bashkimi, Moretti, Luka. All. Settesoldi. Arbitro: Macchini di Pistoia. Reti: 7’ e 26’ Falteri, 11’, 16’ e 40’ Chiaramonti, 30’ e 63’ Kouassi, 38’ (r) e 82’ (r) Pellegrini, 56’ e 67’ Braccesi, 88’ Moretti. Una straripantePrato sommerge di reti il già retrocesso Geotermica e chiude al quarto posto nel girone A di Eccellenza a quota 50 punti. Nei play off i bluamaranto dovranno vedersela in trasferta con il ...