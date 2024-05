Zazzaroni | Lautaro Martinez? Cifra congrua Poi spara a zero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ivanprima si esprime sue il suo rinnovo con l'Inter e poisul futuro societario e su Zhang. MERCATO E SOCIETÀ ? Ivansu Pressing parla del rinnovo del capitano dell'Inter e poisu Zhang: «C'è la volontà di entrambi, appena Zhang torna dalla Cina deciderà come spendere questi soldi.chiede una, non bassa, vicina al numero di maglia. Oggi centravanti comece ne sono pochi. La situazione societaria dell'Inter è una situazione anomala. Se sei al 6 di maggio e il 20 non sai com'è il tuo futuro? Allora è un problema».