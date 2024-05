Zazzaroni ESALTA Roma-Juve | Sembrava la Premier League - ma rispetto all’Inter…

Zazzaroni sorprende: «Roma Juve da Premier, ho visto un’altra immagine dei bianconeri» - zazzaroni sorprende: «Roma Juve da Premier, ho visto un’altra immagine dei bianconeri» - zazzaroni dice la sua su Roma Juve di ieri sera e lo fa sorprendendo tutti: il commento del noto giornalista ivan zazzaroni ha commentato così Roma Juve di ieri sera tramite le colonne del Corriere de ...

Zazzaroni: "Roma-Juve divertente, ritmi da Premier League. Chiesa mi è piaciuto" - zazzaroni: "Roma-Juve divertente, ritmi da Premier League. Chiesa mi è piaciuto" - Direttamente dalle pagine del "Corriere dello Sport", ivan zazzaroni commenta così Roma-Juventus giocata ieri sera all'Olimpico: "Alzi la mano chi ...

Zazzaroni avverte: "Il prossimo anno in Serie A si giocherà a bocce. Ho molta amarezza" - zazzaroni avverte: "Il prossimo anno in Serie A si giocherà a bocce. Ho molta amarezza" - Nella puntata di Pressing il giornalista sportivo ivan zazzaroni si è lasciato andare ad un sfogo in vista della prossima stagione.