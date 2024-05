Zanica - cadavere nella roggia | ancora nessuna segnalazione di scomparsa

(Di lunedì 6 maggio 2024). Si infittisce il mistero legato alsenza documenti ritrovatomattinata di sabato (4 maggio) in unadi via Canonici a. A distanza di oltre 48 ore dal rinvenimento,nessuno si è fatto vivo per segnalare ladi un proprio caro. A notare il corpo, intorno alle 11, immerso nel fosso pieno d’acqua, è stato un uomo che stava passeggiandozona, una località di campagna nel comune dell’hinterland. Ha subito chiamato il numero unico di emergenza e sul luogo sono arrivate automedica e ambulanza. I soccorritori, però, hanno capito subito che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Una volta recuperata la salma, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il caso è passato ai carabinieri di Bergamo. La ...

