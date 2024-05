Zafferano | uso - propriet - benefici e controindicazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lo, con la sua storia millenaria e il suo colore vibrante, è molto più di una semplice spezia. Conosciuto scientificamente come Crocus sativus, è una spezia pregiata ottenuta dai fiori del croco. Originario dell’Asia occidentale, loha una storia ricca e affascinante che abbraccia secoli di utilizzo in cucina, medicina e persino cerimonie religiose. Questa spezia è così preziosa che il suo valore può raggiungere cifre vertiginose di circa 20-25.000 euro al chilo incarnando l’eleganza e il lusso della gastronomia mondiale. Loha una lunga storia che risale a millenni fa. Le prime tracce documentate del suo utilizzo risalgono all’antica Mesopotamia, dove veniva impiegato sia in cucina che in medicina. Tuttavia, è nell’antica Persia che loha iniziato a guadagnare fama e prestigio. ...