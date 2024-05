Xiaomi - l’auto elettrica cinese non si chiamerà Modena | esulta il sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 –in produzione in Cina non si. Si chiude così il caso sollevato dalMuzzarelli, spalleggiato nell’occasione dal ministro Urso, che diffidava l’azienda del Paese del Dragone a non chiamare la loro auto con il nome della nostra città, dal momento in cui la produzione era interamente in Cina e l’appellativo sarebbe stato solo un tentativo di sfruttare la suggestione data dalla città di Ferrari e Maserati per scopi di marketing. "In relazione alle recenti notizie circolate nel fine settimana – riecita una nota dell’azienda– e alle dichiarazioni rilasciate da rappresentanti del governo nazionale e locale,desidera chiarire che il nome del suo veicolo elettrico è ...