Xi | Cina - Francia possono approfondire cooperazione in innovazion - promuovere insieme sviluppo verde

(Di lunedì 6 maggio 2024) Parigi, 06 mag – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato chelain materia die econgiuntamente lo. In un articolo firmato e pubblicato sul quotidiano francese “Le Figaro”, Xi ha sottolineato che lasta portando avanti la reindustrializzazione basata sull’, mentre lasta accelerando lodi nuove forze produttive di qualita’. (Xin) Agenzia Xinhua

Parigi, 05 mag – (Xinhua) – Una visitatrice scatta foto presso una Mostra fotografica che segna il 60esimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia a Parigi, in Francia, il 4 maggio 2024. La ...

Parigi, 05 mag – (Xinhua) – Nell’arco degli ultimi 60 anni, le relazioni Cina-Francia sono state a lungo in prima linea nei legami della Cina con i principali Paesi occidentali, dando un buon esempio per la comunita’ internazionale di coesistenza ...

Cina-Francia Xi Jinping è arrivato all'Eliseo - cina-francia Xi Jinping è arrivato all'Eliseo - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato all'Eliseo per l'inizio ufficiale della sua visita di Stato di due giorni in francia, in occasione dei 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

