X Factor cambia rete dalla prossima stagione?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) Laedizione potrebbe essere l’ultima su Sky I palinsesti televisivi stanno attraversando un momento di grandimenti che potrebbero riguardare anche Xe ladi messa in onda. Il talent, made in USA, nel 2008 è approdato sulla Rai e poi è andato in onda, dove va tutt’ora su Sky e TV8. Stando a quanto sportano da Bubinoblog.it presto le cose cambieranno. Lapotrebbe essere l’ultimasu Sky. Poi, Xpotrebbe pesare sotto il controllo di Warner Discovery che si sarebbe accaparrata i diritti della celebre trasmissione a tema musicale. Il Nove si arricchirebbe di un altro tassello dopo aver siglato pure l’accordo con Amadeus. Secondo i rumors, così, proprio il conduttore potrebbe prendere in mano la conduzione del format ...