WWE | Bayley innamorata del pubblico francese e non smette di ricordarlo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lo abbiamo detto già più volte e sicuramente è un pensiero più che comune ma ripeterlo non fa mai male. Il punto di forza dell’ultimo PLE WWE Backlash è stato senza ombra di dubbio ilpresente alla LDLC Arena di Lione che ha letteralmente reso incredibile tutta l’atmosfera durante l’intero evento fra canti, cori e reazioni. Non solo perché i fan prevalentemente francesi e non, si son fatti sentire e non poco già dalla sera prima a SmackDown.“Hey, Hey, Uh Ah, I wanna know if you’d be my girl!” Questo è uno dei cori che abbiamo sentito a Backlash e ovviamente è stato cantato a squarcia gola verso la WWE Women’s Championdurante il suo match. Ma fra la Role Model e ilè stato amore a prima vista, sì ...