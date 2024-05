WindTre e il Comune di Otricoli insieme per la digitalizzazione dei piccoli Borghi - WindTre e il comune di otricoli insieme per la digitalizzazione dei piccoli Borghi - otricoli - Giovedì 9 maggio alle ore 10 il comune di otricoli ospiterà presso la Sala polifunzionale - Strada delle Grotti il workshop “Digitalizzazione dei ...

In provincia di Terni 700 mila euro per la sicurezza stradale - In provincia di Terni 700 mila euro per la sicurezza stradale - I lavori interesseranno la strada provinciale 71 a Calvi dell'Umbria e la Sp 97 Casigliano-Collesecco nel comune di Acquasparta ... dal capoluogo comunale lungo la direttrice che conduce ad otricoli, ...

Aumenti TARI, i sindaci dell'Umbria: “Costretti a fare gli esattori” - Aumenti TARI, i sindaci dell'Umbria: “Costretti a fare gli esattori” - Il nuovo sistema di calcolo, introdotto nel 2017, esautora i sindaci da ogni potere di intervento sui piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento de ...