WhatsApp - arrivano le anteprime degli aggiornamenti di stato

WhatsApp, l'aggiornamento per le anteprime degli stati è in distribuzione - WhatsApp, l'aggiornamento per le anteprime degli stati è in distribuzione - Insieme alle indiscrezioni, piovono le prime conferme sulla nuova modalità di visualizzazione degli aggiornamenti di stato di WhatsApp.

Microsoft mette in pausa gli aggiornamenti di Copilot - Microsoft mette in pausa gli aggiornamenti di Copilot - Gli ultimi post del blog degli Insider di Windows di Microsoft dicono che quando si tratta di testare nuove funzionalità di Copilot in Windows 11, "Abbiamo ...

Anteprima No Rest for the Wicked: l’ambizione di Moon Studios - Anteprima No Rest for the Wicked: l’ambizione di Moon Studios - In questa anteprima condivideremo con voi le nostre impressioni su No Rest for the Wicked, il nuovo action RPG di Moon Studios.