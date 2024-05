Voto di scambio politico mafioso a Cercola - così la figlia del boss si presentò in comune per ritirare i certificati elettorali

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il clan di camorra dei De Micco-De Martino aveva messo le mani sulle amministrative di(Napoli) dell’anno scorso comprando voti a 30 euro al primo turno e 20 euro al ballottaggio nel quartiere popolare Caravita, e tra i 15 indagati di un’inchiesta perdic’è anche il candidato sindaco Pd Antonio Silvano, uscito sconfitto dalle urne. È quanto emerge dalle 240 pagine di un’ordinanza eseguita stamane dai carabinieri die Torre del Greco, al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli – pm Henry John Woodcock e Stefano Capuano, procuratore Nicola Gratteri – per le quali fondamentale è stato il trojan installato sui cellulari di alcuni indagati. In carcere sei persone, una settima ai domiciliari, su decisione del Gip che ha accolto gran ...

