Voti comprati a 30 euro nel Napoletano - il tariffario dei clan dietro le Comunali | 7 arresti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pagavano 30per ogni voto al primo turno delle, che in caso di ballottaggio passava a 20a persona. Era questo ilofferto dalle sette persone arrestate all’alba a Cercola, nel, dai carabinieri di Torre del Greco su richiesta della Dda di Napoli. Gli indagati sono accusati di scambio elettorale politico-mafgioso, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e detenzione e porto in luogo pubblico di armi. Delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare iFusco-Ponticelli e De Micco-De Martino. Secondo le indagini dei pm Henry John Woodcock e Stefano Capuano, durante il voto alledel maggio 2023 a Cercola sono stati scoperti diversi episodi di voto di scambio in cui avrebbe ...