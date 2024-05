Von der Leyen | Cina -concorrenza sia equa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 6 maggio 2024) 10.59 "Dobbiamo agire per garantire che lasiae non distorta. Perché unaleale è positiva per l'Europa, in quanto stimola l'innovazione e la crescita, oltre a creare buoni posti di lavoro in Europa". Lo spiega la presidnete della Commissione Ue, Von derin vista del trilaterale con Macron e Xi Jinping che si terrà questa mattina. "Ci coordineremo strettamente con i Paesi del G7 e con le economie emergenti che sono sempre più colpite dalle distorsioni del mercato cinese", ha aggiunto.