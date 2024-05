(Di lunedì 6 maggio 2024) Tel Aviv, 6 mag. (Adnkronos) -nella parte orientale della città,con le istruzioni ai palestinesi. Così l'esercito israeliano sta procedendo nelle zone che devono essere evacuate ain vista della pianificata offensiva sulla parte meridionale della Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel, citando l'dilanciato dall'esercito israeliano che sta inoltre dando indicazioni su quali percorsi prendere per raggiungere una zona umanitaria designata . L'di- si legge - riguarda per ora solo alcuni dei quartieri orientali di, e non all'intera città nel sud di Gaza. L'Idf pubblica inoltre una mappa delle zone incluse. Il portavoce Avichay Adraee ha ...

volantini, telefonate e messaggi: ecco l'ordine di evacuazione di Israele a Rafah - In vista della panificata offensiva. Riguarda i quartieri di Al-Salam, Al-Jeneina, Tabet Ziraa e Al-Byouk volantini nella parte orientale della città, messaggi e telefonate con le istruzioni ai palest ... Continua a leggere>>

Il volantino con gli ex amanti in città e uno stalker che la perseguita, chiesta l’archiviazione dell’inchiesta - ]]> “Chi sta per brindare alla richiesta di archiviazione dell’indagine sui miei stalker sappia che non mi arrenderò fin quando non avrò visto in un’aula di tribunale i responsabili del mio incubo, le ... Continua a leggere>>

Gatta resta chiusa in una scatola di un reso Amazon: ritrovata (viva) dopo sei giorni in California - La gatta Galena appartiene a una coppia dello Utah che voleva rendere degli scarponcini antinfortunistici acquistati su Amazon. I proprietari sono stati rintracciati grazie al microchip ... Continua a leggere>>