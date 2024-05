Volano anche le azzurre Juniores di nuovo seconde La Carrarese femminile si mantiene ad alti livelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Se la prima squadra dellasta tracciando la via a livello di risultati si può ben dire che il movimentoazzurro stia tenendo il passo. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la formazioneè arrivata seconda in campionato. "E’ un piazzamento che attesta la continuità del nostro lavoro – commenta l’allenatrice Francesca Angelini – che ci consente di competere ai massimiormai da cinque anni. I risultati rappresentano un aspetto importante ma non inglobano nella sua interezza la nostra ’mission’, che comprende lo sviluppo delle abilità relazionali e la capacità di condividere l’esperienza sportiva come un momento di crescita personale. La nostra metodologia è volta a creare le condizioni perché ogni singola componente possa rendere al meglio delle sue possibilità così da ...