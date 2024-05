Voglio seno e c**o più grandi Se un ragazzo mi vede deve fischiarmi - l’obiettivo della 75enne Barbara Corcoran è chiaro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024), 75 anni e non sentirli. La donna ha rivelato di essersi fatta il terzo lifting facciale e sta già preparando il quarto per quando compirà 85 anni.ha rivelato le sue idee a Page Six.non vuole limitarsi a far sparire le rughe dal viso, vuole molto di più. A 75 anni vuole ancora essere attraente e “migliorare la sua figura”, così ha detto: “Mi piacerebbe avere ungrande, fianchi piùe anche unpiù grande”. La realtà potrà rivelarsi però crudele, infatti la paura di non riuscire a sopportare altri interventi chirurgici, potrebbe farle cambiare le proprie scelte. Nonostante tutto il successo in ambiente imprenditoriale, lavuole comunque rimettersi sotto i ferri, perché il suo intento non è quello ...