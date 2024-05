Vogliamo stabilire il record di presenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "I DATI delleturistiche nelle Marche, come annunciato alla Bit di Milano, raccontano di un trend complessivo in crescita, malgrado il 2023 non sia stato un anno sempre favorevole dal punto di vista meteorologico. Abbiamo infatti superato i datidel 2022, con 2,5 milioni di arrivi, 11,2 milioni die oltre il 12% didall’estero". Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, guarda con fiducia al futuro di un settore chiave per lo sviluppo della regione. "I turisti, italiani e soprattutto stranieri, aumentano e scelgono di venire nelle Marche, grazie anche all’aumento dei collegamenti aerei per le capitali europee e alle campagne di promozione avviate su molteplici canali e rivolte a più cluster di visitatori – dice –. Il turismo è un settore sul quale la nostra regione può e deve ...