Vincente e disperatissimo Rublev

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo il torneo di Madridguarda lo strano trofeo con una strana espressione, poi lo solleva stancamente e dice “Hala. Puta Madre” come se con quelle parole non volesse in realtà dire niente. Come se fossero la vuota ripetizione delle uniche due che conosce in spagnolo. Ha vinto perché è stato l’ultimo a rimanere in piedi, a non arrendersi agli infortuni e ai problemi fisici. In conferenza però ha le occhiaie profonde, il colorito pallido, l’aria tormentata da pittore d’avanguardia, o da santo ortodosso. Quell’aria che, più prosaicamente, lo fa somigliare al meme del gatto bianco stanco morto che guarda nel vuoto. Siri, play my Andreyjust won his 2nd Masters title on clay playlist pic.twitter.com/SQJpXTHFN9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 5, 2024 In effettinon stava bene. Da una decina di giorni ...