Viciomaggio allo spareggio con il San Quirico L’Ambra e Cellai sono promossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di verdetti tra Prima e Seconda categoria che ieri hanno disputato gli ultimi 90’ della regular season e adesso lasceranno posto a playoff e playout. In Prima categoria (girone F) ilpareggia a San. Le due formazioniappaiate a quota 54 punti e ciò significa che domenica prossima, in campo neutro, spazioche deciderà la squadra che salirà in Promozione. Per i biancoverdi di Franchi, che nella loro storia hanno già in bacheca una Coppa di Seconda e Prima categoria, adesso c’è da vendicare il precedenteperso contro il Lucignano nel 2019. Resta alla finestra il Tegoleto, primo a pari merito con 54 punti, ma terzo per la classifica avulsa che affronterà poi ai playoff l’Amiata, mentre l’Acquaviva affronterà la perdente dello ...