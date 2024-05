Via Guelfa - fondi ai giovani Qui la casa degli artigiani

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una ’’ per iche portano avanti produzioni di qualità. Sarà questa la destinazione deisituati in via, nel quartiere di San Lorenzo. Il quadrilatero intorno all’ex convento di Sant’Orsola è al centro di un progetto di riqualificazione che prevede una serie di interventi riguardanti la sicurezza, la manutenzione delle sedi stradali, l’illuminazione, la mobilità, l’accessibilità e la reintroduzione di attività commerciali e artigianali di qualità. "La tutela e il decoro del centro storico passa anche attraverso la valorizzazione dell’identità culturale" ricorda l’assessore allo sviluppo Economico di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini, spiegando che nell’ambito dell’operazione di recupero Sant’Orsola, è nata la possibilità di "non lasciare al mercato immobiliare ...

