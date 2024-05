Veleni tra sindaca e presidente nell’ultima seduta prima del voto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Caos e schermaglie suldel verbale della “famigerata“del 23 gennaio, poi un duro confronto sul rendiconto, chiusura al veleno per il consiglio comunale di Cassina, con tanto di polemiche via social del giorno dopo. Il botta e risposta più strong, come nei mesi scorsi, quello a distanza fra ladel consiglio comunale Eliana Capizzi e la maggioranza dellaElisa Balconi. "Denunciatemi", così Capizzi al suo ex gruppo. Il giorno dopo la replica: "Accuse gratuite ai limiti dell’ingiuria". A dare subito fuoco alle polveri, in apertura dell’ultima, l’impasse formale causa mancata firma di Capizzi al verbale del consiglio comunale in cui si approvò il Pgt. "C’è un verbale ma non perfezionato – dice lei – e rispetto al quale ho chiesto invano numerose rettifiche via pec. ...