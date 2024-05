Vandali contro la fabbrica di armi a Lecco | finisce male | Video

(Di lunedì 6 maggio 2024) Due attivisti di Palestina Libera e Ultima Generazione, hanno macchiato di rosso con la vernice, ieri mattina, l'azienda “Fiocchi Munizioni” di. L'insegna è stata ricoperta. È stato poi esposto uno striscione con scritto “Palestina Libera” e sono stati accesi dei fumogeni all'ingresso dello stabile. «La protesta mira ad esporre l'azienda che ha continuato a produrre ere materiale bellico per i militari israeliani ignorando il genocidio in corso in Palestina - si legge nella nota diffusa -. La campagna Palestina Libera chiede al governo di rispettare l'articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra, fermando l'invio di armamenti ad Israele». E ancora: «Noi qui oggi prendiamo totale responsabilità delle conseguenze legali del nostro atto di protesta. E chiediamo che il governo prenda le proprie responsabilità come complice ...

Una giornata di rugby e divertimento per Vale - Una giornata di rugby e divertimento per Vale - Una giornata di rugby dedicata a Valerio Antonioni, il Vale per i suoi amici, che ha visto scendere in campo a Parabiago circa 160 ragazzi Under 14 per Un Torneo che Vale e una partitella a Rugby Touc ...

Pescate. Germano morto sopra la cassetta della posta, avvisati i Carabinieri - Pescate. Germano morto sopra la cassetta della posta, avvisati i Carabinieri - Un germano morto sopra la cassetta postale di un condominio in frazione Torrette a Pescate: il macabro rinvenimento è avvenuto a Pescate questa mattina, a segnalarlo il sindaco Dante De Capitani ...