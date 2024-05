Va in soccorso del figlio rimasto a secco di carburante, 60enne travolto e ucciso da un'auto pirata a Conversano - Va in soccorso del figlio rimasto a secco di carburante, 60enne travolto e ucciso da un'auto pirata a conversano - Un uomo di 60 anni, Giuseppe Babbo, di conversano in provincia di Bari, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata di grossa cilindrata. E' ...

