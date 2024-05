(Di lunedì 6 maggio 2024) Mentre il proprietarionel, l’scivola nell’acqua. È successo ieri mattina in contrada Valle a Macerata, al confine con l’azienda agricola Lucangeli. Alle 7 un uomo di Morrovalle era andato algestito da una associazione per lasportiva, per partecipare a una. Ha lasciato la sua Audi station wagon sul piccolo piccolo declivio che circonda lo specchio d’acqua, ma senza freno a mano inserito e senza accorgersi che le ruote erano voltate verso il. Così poco dopo la vettura ha iniziato a scivolare fino a quando è finita del tutto sommersa, con due metri d’acqua sopra di sé. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno fatto intervenire i sommozzatori da Ancona e anche l’grù, arrivata da ...

Sviluppo sostenibile, cosa fare a maggio per salvare il pianeta: gli appuntamenti in Italia - Sviluppo sostenibile, cosa fare a maggio per salvare il pianeta: gli appuntamenti in Italia - Mille eventi per il Festival dell’Asvis, ecco quelli più esperienziali a cui partecipare: da Àndala Segura, primo sentiero accessibile anche ai disabili, al nuovo Arboretum Apenninicum, dai Cammini su ...

Va alla gara di pesca, la sua auto finisce dentro al laghetto - Va alla gara di pesca, la sua auto finisce dentro al laghetto - Proprietario pesca, auto scivola nel laghetto a Macerata. Vigili del fuoco e sommozzatori intervengono per recuperare l'Audi sommersa. Nessun ferito, ma l'auto danneggiata. Mentre il proprietario ...

Patto tra Unimc e Pechino: studenti cinesi a Macerata e i docenti volano in Asia - Patto tra Unimc e Pechino: studenti cinesi a Macerata e i docenti volano in Asia - MACERATA Una città proiettata oltre i confini, da sempre. E se Padre Matteo Ricci è stato il precursore dei legami con la Cina, l’ateneo oggi continua a essere il filo che ...