Va a gettare la spazzatura e trova il cadavere di un ragazzo nel cassonetto

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un uomo di circa 30 anni è morto incastrato in unper la raccolta dei vestiti usati. È successo all'interno della piattaforma ecologica di Canonica d'Adda, piccolo comune in provincia di Bergamo, nella mattinata di lunedì 6 maggio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei...

Il cassonetto che compatta i rifiuti e ne controlla la qualità - Il cassonetto che compatta i rifiuti e ne controlla la qualità - Ad Ancona un prototipo di Wizard aumenta del 75% lo spazio del cassonetto così si riduce del 50% il movimento dei camion e quindi il traffico urbano e ...

Rifiuti, il “porta a porta” a Corigliano Rossano diventa una barzelletta - Rifiuti, il “porta a porta” a Corigliano Rossano diventa una barzelletta - Se da un lato l'operazione "Via i cassonetti" è stata portata a termine con successo, la fase di rodaggio dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta “spinta” sta facendo registrare alcuni c ...

Dove si butta la carta di credito scaduta - Dove si butta la carta di credito scaduta - Per questo motivo, è importante fare la raccolta differenziata in modo corretto e gettare gli oggetti nel cassonetto giusto. A volte, però, nascono dei dubbi, specialmente per oggetti di uso non ...