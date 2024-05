Usigrai - lo sciopero è un flop Finisce l’era del monopolio rosso Benvenuto pluralismo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Doveva essere la mobilitazione contro la compressione della libertà di stampa, i tentativi di censura, la mortificazione delle professionalità finite vittime di una gestione padronale dell’azienda. Insomma, doveva essere la dimostrazione che “TeleMeloni” e il governo che l’ha imposta no pasaran. Invece, loindetto dall’è stato la dimostrazione che in Rai l’allarme su temi di così grave portata non è affatto condiviso, nonostante le grida che lo accompagnano. A metterle a tacere sono state le sigle dei numerosi Tg e notiziari andati in onda durante tutta la giornata, a dispetto della chiamata alla serrata. Con un doppio effetto boomerang per i promotori: la conferma non solo che “TeleMeloni” è uno spettro che agita i sogni solo di alcuni, ma anche che è finitadei diktat imposti dal sindacato unico. O, mettendola ...

