Usb - ' massiccia l' adesione allo sciopero dei trasporti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Con lache stiamo riscontrando in tutti i territori, possiamo dire a gran voce che quello di oggi è unonazionale sentito e pienamente condiviso da tutti gli autoferrotranvieri. Unodi 24 ore che come Usb Lavoro Privato abbiamo indetto per rivendicare la nostra piattaforma di rinnovo del CCNL 'Salari, Sicurezza e Diritti'". Lo scrive l'Usb in una nota. "Il dato parziale riscontrato negli altri territori parla chiaro e dimostra il pieno sostegno e la fiducia dei Lavoratori per la Usb, da sempre al fianco dei lavoratori e capace di intercettare le necessità ed il malcontento del settore: 60% a Roma con Metropolitana A chiusa, 85% di adesioni di media nelle province di Bologna e Ferrara, 70% a Brescia, 50% a Trieste, 60% a Gorizia, 70% a Venezia, 90% in ATC Capri e soppressioni e ...