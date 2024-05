Usa - sondaggio a sorpresa | ecco la vera classifica in a five way race

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 6 maggio 2024)su base nazionale (con tutti i limiti del caso perché è ai singoli Stati che occorre guardare) datato 5 maggio di ABC News/Ipsos. Considerando solo Joe Biden e Donald Trump, il primo prevale con il 49 al 45 per cento delle intenzioni di voto generali. Un distacco notevole che si riduce (46 a 45) se si tiene conto solo degli elettori registrati e svanisceme se – correttamente visto che i candidati sono più di due – si considerano anche Robert Kennedy jr, Cornell West e Jill Stein. Questa la(attenzione, unnon è assolutamente la Bibbia!) graduatoria in away: Trump 42% Biden 40% Kennedy 12% West 2% Stein 1% di Mauro della Porta RaffoPresidente onorario della Fondazione Italia USA L'articolo proviene da Nicola Porro.