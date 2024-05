USA | Harris annuncia investimenti nel settore automobilistico

RICHMOND, Va.–(BUSINESS WIRE)– Harris Williams , banca di investimento globale specializzata in M&A e servizi di consulenza per capitali privati, oggi ha annuncia to le promozioni di professionisti senior negli Stati Uniti e in Europa. Le ...

Il Rotary al servizio della comunità: in via Pizzella ripulita area verde e piantati 60 nuovi alberi - Il Rotary al servizio della comunità: in via Pizzella ripulita area verde e piantati 60 nuovi alberi - Grande partecipazione e soddisfazione per il recupero e la restituzione alla pubblica fruizione dell’area verde intitolata a Paul harris, fondatore del Rotary International a via Pizzella, quartiere ...

Huntington, Ed Harris e Margaret Qualley nel cast del thriller con Glen Powell - Huntington, Ed harris e Margaret Qualley nel cast del thriller con Glen Powell - John [Ford] ha riunito una serie da sogno di talenti sullo schermo negli straordinari Glen Powell, Margaret Qualley e Ed harris, con altri che saranno annunciati molto presto. Non vediamo l’ora di ...

Capodimonte, il progetto ‘green’ del Rotary Club in via Liborio Pizzella: ampliare il parco urbano con altri 60 alberi da piantare - Capodimonte, il progetto ‘green’ del Rotary Club in via Liborio Pizzella: ampliare il parco urbano con altri 60 alberi da piantare - Ampliare il parco urbano di via Liborio Pizzella, al quartiere Capodimonte di Benevento, con la piantumazione di altre 60 essenze arboree. Questo l’obiettivo del Rotary Club cittadino, che sabato 4 ma ...